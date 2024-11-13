Общество

В России почти в два раза вырос спрос на графических дизайнеров — аналитики

В России растет спрос на специалистов в области дизайн-маркетинга и рекламы. В основном это произошло за счет развития сегмента малого и среднего предпринимательства в стране и рынка электронной торговли. Конкуренция за покупателей растет, чтобы привлечь внимание клиентов, бизнесу нужны грамотные рекламные коммуникации и качественный визуальный контент.

По данным Авито Услуг, в топе по приросту спроса — услуги графических дизайнеров. Интерес бизнеса к работе таких исполнителей увеличился почти в два раза (+87%) по сравнению с прошлым годом. К слову, предложение от графических дизайнеров увеличилось пропорционально спросу — в два раза (+107%).

Разработка визуального языка компании стала популярнее у россиян на треть — спрос на эту услугу вырос на 32%, сообщили в пресс-службе Авито Услуг. В фирменный стиль входят нейминг, слоган, логотип и оформление, то есть цветовая палитра, шрифты, графические элементы. При этом отдельно спрос на создание логотипов за год увеличился более чем на четверть (+27%).

Бизнес стал также чаще заказывать брендирование продукции — эта услуга стала популярнее на 56%. Растет и востребованность дизайна визитных карточек — спрос на эту услугу увеличился на треть (+35%), а предложение от специалистов, готовых разработать дизайн визиток, за год выросло наполовину (+54%).