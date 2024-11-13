Общество

В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о запрете услуг тарологов на законодательном уровне после личного посещения сеанса.

«Интерес к Таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», - высказался политик.

Он предложил законопроект, который запретит рекламу и заблокирует ресурсы, где публикуются предложения таких гаданий за деньги, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий лично посетил сеанс с участием женщины-таролога, но результаты гадания и обещание предсказать будущее на три месяца вперед не убедили его в честности результатов.

«По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — прокомментировал Свинцов.

Популярность услуг тарологов за 2024 год выросла более чем на 70% по сравнению с 2023 годом.