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Общество

15 процентов псковичей не будут дарить новогодние подарки - опрос

24.11.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 псковичей. 68% планируют сделать подарки своим родственникам, 36% — любимому человеку, 24% — друзьям, а 16% — себе. 14% опрошенных намерены порадовать коллег. 15% респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут.  К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

На новогодние подарки среднестатистический пскович потратит 14500 рублей.

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (47%), друзьям (42%) и себе (19%). Средний чек у них также выше. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (71%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.

Теги: #регион60 #Новый год #подарки
Источник: Псковская Лента Новостей
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