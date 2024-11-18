Общество

15 процентов псковичей не будут дарить новогодние подарки - опрос

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 псковичей. 68% планируют сделать подарки своим родственникам, 36% — любимому человеку, 24% — друзьям, а 16% — себе. 14% опрошенных намерены порадовать коллег. 15% респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

На новогодние подарки среднестатистический пскович потратит 14500 рублей.



Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (47%), друзьям (42%) и себе (19%). Средний чек у них также выше. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (71%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.