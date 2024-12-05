Общество

Олег Савельев помог семье из куньинской деревни Плюхново наладить трансфер ребенка до школы

Ребенок из деревни Плюхново Куньинского района может безопасно добираться до школы благодаря совместной работе администрации Куньинского района и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.

«У нас в деревне Плюхново проживает ребенок, он добирался до школы на попутном транспорте. Он выйдет с мамой и стоит на темной дороге. А я как охотник знаю, что в этом глухом лесу волки. Я сам видел там медведей и даже рысь. Когда ребенок ждет попутный транспорт в темноте по несколько часов, это неправильно. Я обратился в администрацию района с просьбой решить этот вопрос», - рассказал Олег Савельев.

Администрация собрала комиссию по безопасности дорожного движения, после чего комитет по транспорту и дорожному хозяйству оперативно поменял график движения автобуса. Через месяц ребенок начал ездить в школу на автобусе.