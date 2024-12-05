Олег Савельев помог семье из куньинской деревни Плюхново наладить трансфер ребенка до школы

Ребенок из деревни Плюхново Куньинского района может безопасно добираться до школы благодаря совместной работе администрации Куньинского района и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.
«У нас в деревне Плюхново проживает ребенок, он добирался до школы на попутном транспорте. Он выйдет с мамой и стоит на темной дороге. А я как охотник знаю, что в этом глухом лесу волки. Я сам видел там медведей и даже рысь. Когда ребенок ждет попутный транспорт в темноте по несколько часов, это неправильно. Я обратился в администрацию района с просьбой решить этот вопрос», - рассказал Олег Савельев.
Администрация собрала комиссию по безопасности дорожного движения, после чего комитет по транспорту и дорожному хозяйству оперативно поменял график движения автобуса. Через месяц ребенок начал ездить в школу на автобусе.