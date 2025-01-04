Общество

Около 60% опрошенных россиян решили активно уделять внимание карьере в 2025 году

Большинство опрошенных россиян (57%) рассказали, что в 2025 году намерены активно уделять внимание своей карьере. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков hh.ru. При этом год назад тратить больше времени на работу намеревались 65% респондентов.

Кроме того, 52% отметили, что в число их ключевых приоритетов входит семья, доля таких ответов заметно выросла: год назад было 42%.

Для 38% в приоритете саморазвитие, для 37% — здоровье, а для 21% — образование. По 20% россиян в новом году намерены уделять больше времени хобби и спорту, 10% — друзьям.

Эксперты выяснили, что среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%), на саморазвитие — проживающие в Новосибирской области и Республике Татарстан (по 49%), а также в Томской области (47%).

Вместе с тем развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%). Забота о семье одинакова важна и для тех и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%).