Общество

Александр Котов: В Конституции одинаково важны и буква, и дух закона

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Это не просто свод юридических норм, Конституция отражает российскую идентичность – на каком историческом фундаменте построено наше государство, каких общих ценностей придерживается наше многонациональное общество, какой путь развития выбирает наша страна. Отражение прошлого, настоящего и будущего России наделяет Конституцию огромным объединяющим и созидательным потенциалом. Руководствуясь конституционными принципами, мы, граждане России, строим свою судьбу и судьбу нашего суверенного Отечества. С праздником! С Днём Конституции Российской Федерации!» - сказал Александр Котов.

Он отметил, что Конституция России – особый документ, в котором одинаково важны и буква, и дух закона.