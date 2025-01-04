Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане
Профсоюз Первый помощник
Платное лечение
Что привезти из Пскова?
100 самых Влиятельных псковичей
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
Отпечаталось В сердце
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
резонанс 2024
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Общество 04.01.2025 16:560 Запуск фейерверков вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб – Михаил Ведерников 10.01.2025 14:020 Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах 10.01.2025 13:510 Инвестор обустроил современную детскую площадку на Запсковье 10.01.2025 13:390 Псковская новогодняя елочка - в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ 10.01.2025 13:150 Подросток получил свой подарок в рамках акции «Ёлка желаний» 10.01.2025 12:500 Жизнь после праздников
 
 
 
Самое популярное 03.01.2025 09:024 Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 04.01.2025 09:010 Украинский беспилотник сбили над Псковской областью 04.01.2025 09:490 Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников 04.01.2025 20:561 Обломки сбитого в Псковской области БПЛА до сих пор не обнаружены
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах

10.01.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.

«Важным аспектом законопроекта является идентификация пользователей. Распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию при помощи Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал "Госуслуги"), абонентского номера или Единой биометрической системы. Обязанность организовать эту идентификацию ложится на обладателя прав на видеоигру, или иное лицо, имеющее право распространять видеоигру на территории Российской Федерации», - сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что идентифицировать пользователя будут должны «все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства». Он добавил, что в случае нарушения норм законопроекта, контролирующие органы будут направлять предписания об устранении нарушений.

«В декабре 2024 на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации", согласно которому предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Например, предлагается уведомлять игроков о наличии в игре нецензурных выражений, сцен насилия, жестокости, алкоголя или курения, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызвать "страх, ужас или панику" и так далее», - напомнил Шейкин.

Президент РФ Владимир Путин ранее во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 355 человек
10.01.2025, 14:020 Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах 10.01.2025, 13:510 Инвестор обустроил современную детскую площадку на Запсковье 10.01.2025, 13:390 Псковская новогодняя елочка - в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ 10.01.2025, 13:270 В РФ на киносеансы в новогодние праздники продали почти 13 млн билетов
10.01.2025, 13:150 Подросток получил свой подарок в рамках акции «Ёлка желаний» 10.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о планах на новый филармонический сезон 10.01.2025, 12:500 Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Псковском районе 10.01.2025, 12:500 Жизнь после праздников
10.01.2025, 12:470 Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику 10.01.2025, 12:410 Демонтаж новогодних украшений в Пскове начнется 20 января 10.01.2025, 12:370 Транспортные карты в Пскове подорожают с 25 января 10.01.2025, 12:340 Псковичам напомнили о наказании за запуск салютов
10.01.2025, 12:210 Рост преступности с использованием ИИ возрастет в 2025 году - эксперты 10.01.2025, 12:090 «На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму? 10.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях 10.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 января
10.01.2025, 11:540 Пожарные спасли два дома при возгорании хозпостройки в Великих Луках 10.01.2025, 11:410 Сотрудник производства электрического оборудования повредил руку на рабочем месте 10.01.2025, 11:300 «Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон 10.01.2025, 11:200 Псковской компании «Кабош» отказали в приостановлении взыскания долга в более 44 млн руб
10.01.2025, 11:120 Как изменится в 2025 году порядок оформления больничных. ИНФОГРАФИКА 10.01.2025, 11:070 ДТП произошло на кольцевом перекрестке на улице Балтийской в Пскове 10.01.2025, 10:540 В прошлом году МСП Псковской области получили полмиллиарда рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов 10.01.2025, 10:370 «Эпоха в музыке»: концерт к 150-летию Рейнгольда Глиэра
10.01.2025, 10:250 Сбитый BMW пешеход на улице Балтийской в Пскове ушел с места ДТП 10.01.2025, 10:160 «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях 10.01.2025, 10:060 Крупные российские маркетплейсы отразили DDoS атаки в новогоднюю ночь 10.01.2025, 09:550 Более 200 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер на новогодних праздниках
10.01.2025, 09:440 Женщина пострадала при возгорании жилого дома в дедовичской деревне Городовик 10.01.2025, 09:380 Численность трудоспособного населения достигнет 87,3 млн к 2030 году 10.01.2025, 09:250 Здание горело на улице Текстильной в Пскове 10.01.2025, 09:150 Школа сахарного диабета начнет работу в Острове
10.01.2025, 09:000 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и «Интересные о важном». ВИДЕО 10.01.2025, 08:400 Число иностранных студентов в РФ по итогам 2024 года оценивается в 389 тысяч человек 10.01.2025, 08:200 Псковичи смогут сдать для переработки живые новогодние ели 10.01.2025, 08:160 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»
10.01.2025, 08:000 Правительство сократит срок временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году 10.01.2025, 07:300 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января 10.01.2025, 07:000 День соавторов отмечают в России 10 января 09.01.2025, 22:240 Прием заявок на конкурс проектов ТОС в Псковской области стартует 24 января
09.01.2025, 22:000 Как правильно сформировать финансовую подушку, объяснил специалист 09.01.2025, 21:470 Пропавший в Великих Луках ребенок найден 09.01.2025, 21:440 Псковичи смогут проходить диспансеризацию по выходным, начиная с 11 января 09.01.2025, 21:400 Период зимней подготовки начался в Росгвардии Псковской области
09.01.2025, 21:220 Компания «Евро-Керамика Печоры» перевела свою деятельность на вновь созданную организацию для избежания долга в более 600 млн рублей 09.01.2025, 21:200 Митрополит Матфей провел рождественскую встречу с псковской молодежью 09.01.2025, 21:050 Две квартиры для детей-сирот закупят в Куньинском районе 09.01.2025, 21:000 Воспитанники псковского Центра семьи покатались на «диномобиле»
09.01.2025, 20:420 Псковская елка попала в конкурс от Минстроя РФ 09.01.2025, 20:420 Кресты освятили и установили на Стефановскую церковь в Мирожском монастыре в Пскове 09.01.2025, 20:400 Женщину в вязаной шапке разыскивают в псковской деревне Крипецкое 09.01.2025, 20:200 Псковичам напомнили о необходимости отчитаться за свои доходы в 2024 году
09.01.2025, 20:000 Как получить прибавку к зарплате в начале 2025 года, рассказали эксперты 09.01.2025, 19:400 Цена бензина АИ-95 на бирже снизилась почти на 2% 09.01.2025, 19:360 33 единицы техники для механизированной расчистки просек поступят в Псковскую область 09.01.2025, 19:270 3,4 млрд рублей выделено на модернизацию энергосети в Псковской области
09.01.2025, 19:200 Псковские полицейские подарили новогодние подарки детям и ветеранам МВД 09.01.2025, 19:150 Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили новые принципы и подходы к работе облизбиркома в этом году 09.01.2025, 19:100 В Псковской области скорректируют правила благоустройства в части восстановления дорог после работ сетевых организаций 09.01.2025, 19:000 Самыми бесполезными покупками псковичей в 2024 году стали гаджеты и одежда - опрос
09.01.2025, 18:410 Более 400 бездомных кошек и собак отловят в Псковской области в 2025 году 09.01.2025, 18:400 На дорогах Псковской области пятеро водителей вновь сели за руль в нетрезвом виде 09.01.2025, 18:250 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и «Интересные о важном» 09.01.2025, 18:200 Более 36 тысяч гостей посетило вотчину Деда Мороза в Великом Устюге на праздниках
09.01.2025, 18:090 Ребенок в черной куртке пропал в Великих Луках 09.01.2025, 18:000 Псковская Росгвардия провела рейд против нетрезвых охотников 09.01.2025, 17:470 SpaceX планирует совершить новый испытательный полет Starship 13 января 09.01.2025, 17:400 «Сообразим на троих»: что год грядущий нам готовит? ВИДЕО
09.01.2025, 17:310 Имущество компании «Псковавиа» продано за почти 300 млн рублей 09.01.2025, 17:240 Субсидии на развитие туризма можно получить в Псковской области в 2025 году 09.01.2025, 17:150 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Знаменосцы Победы. ВИДЕО 09.01.2025, 17:111 Псковские полицейские обеспечивают охрану порядка на выставке трофейной техники стран НАТО
09.01.2025, 17:010 Путин поручил разработать план подъема затонувших танкеров с мазутом 09.01.2025, 16:560 Мошенники обманом похитили около трёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук 09.01.2025, 16:470 Постновогодние нытики 09.01.2025, 16:410 В МЧС напомнили об опасности подледной ловли рыбы в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru