Общество

Более 1,5 тысяч человек обратились за помощью в псковскую поликлинику в праздничные дни

С 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городская поликлиника работала в усиленном режиме. За этот период было принято 468 вызовов врачей на дом и зафиксировано 1540 обращений к врачам на приём.Об это сообщили в Telegram-канале городской поликлиники Пскова.

Наибольшее количество обращений было отмечено 3, 4 и 5 января. В эти дни фиксировалось от 27 до 62 вызовов на дом, а к врачам на приёме обращалось от 60 до 110 человек.

Врачи-терапевты и специалисты работали в ежедневном режиме, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи даже в праздничные дни. Благодаря их усилиям, пациенты смогли получить необходимую помощь и консультации.