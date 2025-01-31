Общество

Коммунальные службы в Великих Луках занялись уборкой снега

Снежный покров 1-3 сантиметра образовался в Великих Лука из-за осадков, которые прошли в ночь с 1 на 2 февраля. В некоторых местах на на дорогах и тротуарах есть снежный накат и гололедица. Коммунальные службы оперативно перестроили свою работу на уборку снега. Об этом сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в своём Telegram-канале.

Фото: Андрей Беляев/ Telegram-канал

Сейчас коммунальные службы заняты расчищением дорог и тротуаров. Особое внимание уделяется подъезным путям к поликлиникам, школам, детским садам.

«В середине недели ожидается крепкий мороз. Будьте внимательны!» - предупредил Андрей Беляев.