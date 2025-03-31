Общество

Птицезащитные устройства установили на ЛЭП в гдовской деревне Низовицы

Два птицезащитных устройства гнездообразующего типа («Г») установлены на воздушных линиях электропередачи (ВЛ — 0,4 кВ) в деревне Низовицы Гдовского района, где находится летний стационар аистиного центра «Дом белого аиста», сообщили в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Дом белого аиста»

Эти меры направлены на защиту белых аистов от риска поражения электрическим током в местах их гнездования.

Напомним, в 2025 году специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада планируют смонтировать на линии электропередачи 330 кВ «Псков – Лужская» около 100 птицезащитных устройств