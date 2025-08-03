Общество

«Банкротство и точка»: Адвокатская монополия. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 августа.

На этот раз ведущий Константин Калиниченко поговорил с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой об адвокатской монополии. В чем суть планируемой реформы, каковы ее плюсы и минусы, слушайте в эфире.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.