Общество

В Псковской области досрочно завершили путешествие двух собак из-за нарушений ветеринарных требований

Перемещение двух собак запретили на российско-эстонском и латвийском участках государственной границы РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Собака породы Померанский шпиц направлялась вместе с хозяином с территории РФ в Республику Молдова, а другая – породы Акита-Ину из Эстонии в Псков.

В ходе документарного контроля оказалось, что у одного из перевозимых животных отсутствует лабораторный анализ на определение титра антител к вирусу бешенства животного, а также в ветеринарном паспорте нет отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой собаки. У другого в ветеринарном паспорте отсутствовала информация о проведении вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Управление Россельхознадзора были оформило акт и декларацию о возврате животных.

Напомним, что для удобства граждан, путешествующих с домашними питомцами, Россельхознадзором разработан онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.