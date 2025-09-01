Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Псковской и Томской областей

Псковское областное Собрание депутатов и Законодательная Дума Томской области подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ скрепили подписями спикер Собрания Александр Котов и председатель Думы Оксана Козловская. Церемония состоялась в среду, 3 сентября, в Томске в рамках официальной встречи членов Совета Законодательной Думы Томской области с псковской делегацией, в состав которой также вошёл вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Законодательная Дума Томской области

Соглашение предусматривает расширение и укрепление межпарламентских связей и обмен опытом в законотворческой деятельности.

«Всегда интересно и полезно посмотреть, какие особенности работы есть у коллег. Мы познакомились с деятельностью законодателей Томской области, поделились своим опытом. Уверен, каждый из нас сможет взять что-то лучшее для себя, чтобы наша работа была более эффективной и была направлена на развитие наших регионов. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать тесно и плодотворно», - отметил по итогам подписания соглашения Александр Котов.

В псковском парламенте добавили, что визит делегации в Томский регион также направлен на обмен опытом в сфере законодательного регулирования, здравоохранения, образования, градостроительной политики и сохранения исторической памяти.

Александр Котов и Игорь Дитрих посетили памятные места, связанные с военной историей: Мемориал боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду и Южное кладбище, где захоронены четыре воина Советской Армии, родившиеся в Псковской области. Трое из них умерли от ран в томских госпиталях. Это Алексей Алексеевич Алексеев, служивший в 140-ом бомбардировочном авиационном Нарвском полку; Фома Викторович Ершов, воевавший в составе 59-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии; участник партизанского отряда Василий Тимофеевич Тимофеев и Александр Константинович Поляков, служивший в 17-й танковой дивизии, погибший в феврале 1944 года при взрыве в здании 1-го Томского артиллерийского училища.

Псковичи почтили память томичей и своих земляков, сражавшихся за Родину, и возложили цветы к Вечному огню и могилам уроженцев Псковской земли.

В программу визита также вошло знакомство с работой одного из ведущих медицинских учреждений региона – Хирургического корпуса Томского областного онкологического диспансера, посещение Национального исследовательского Томского государственного университета и Сибирского государственного медицинского университета, а также изучение практики комплексной застройки нового типа в микрорайоне Северный парк.