Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Псковской и Томской областей

Псковское областное Собрание депутатов и Законодательная Дума Томской области подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ скрепили подписями спикер Собрания Александр Котов и председатель Думы Оксана Козловская. Церемония состоялась в среду, 3 сентября, в Томске в рамках официальной встречи членов Совета Законодательной Думы Томской области с псковской делегацией, в состав которой также вошёл вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Законодательная Дума Томской области
Соглашение предусматривает расширение и укрепление межпарламентских связей и обмен опытом в законотворческой деятельности.
В псковском парламенте добавили, что визит делегации в Томский регион также направлен на обмен опытом в сфере законодательного регулирования, здравоохранения, образования, градостроительной политики и сохранения исторической памяти.
Александр Котов и Игорь Дитрих посетили памятные места, связанные с военной историей: Мемориал боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду и Южное кладбище, где захоронены четыре воина Советской Армии, родившиеся в Псковской области. Трое из них умерли от ран в томских госпиталях. Это Алексей Алексеевич Алексеев, служивший в 140-ом бомбардировочном авиационном Нарвском полку; Фома Викторович Ершов, воевавший в составе 59-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии; участник партизанского отряда Василий Тимофеевич Тимофеев и Александр Константинович Поляков, служивший в 17-й танковой дивизии, погибший в феврале 1944 года при взрыве в здании 1-го Томского артиллерийского училища.
Псковичи почтили память томичей и своих земляков, сражавшихся за Родину, и возложили цветы к Вечному огню и могилам уроженцев Псковской земли.
В программу визита также вошло знакомство с работой одного из ведущих медицинских учреждений региона – Хирургического корпуса Томского областного онкологического диспансера, посещение Национального исследовательского Томского государственного университета и Сибирского государственного медицинского университета, а также изучение практики комплексной застройки нового типа в микрорайоне Северный парк.