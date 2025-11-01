Общество

«Дневной дозор»: День народного единства — праздник или выходной?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «С чего начался День народного единства? Это праздник или просто выходной день для большинства псковичей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Сегодня в России отмечают День народного единства, праздник с относительно недавней историей, переживший несколько трансформаций.

В советское время 7 ноября праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечали его широко — массовыми демонстрациями во всех городах Советского Союза.

После распада СССР в новой, демократической России, на волне декоммунизации День Октябрьской революции перестал быть государственным праздником. В 1996 году его переименовали в День согласия и примирения. Впрочем, с этим названием и смысловым содержанием праздник отмечали недолго. Уже в 2004-м году для него установили новую дату — 4 ноября. А с 2005 года переименовали в День народного единства. Дата была выбрана неслучайно - 4 ноября 1612 года народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, эта дата считается завершением Смутного времени. Победа над внешним и внутренним врагом стала символом народного единства — сплочения людей всех сословий, разной веры и национальности ради общей цели.

Правда, историю Дня народного единства в современной России знают немногие, традиции празднования этого дня не сложились. Возникает ощущение, что для большинства россиян это просто повод дополнительно отдохнуть в красные дни календаря. Но так ли это? Что для народа День народного единства — торжество или дополнительные выходные? Как сделать праздник более массовым, действительно народным и объединяющим? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов считает, что для людей сегодня День народного единства — это и повод дополнительно отдохнуть, и народный праздник. По его мнению, как из песни слов не выкинешь, так и из истории нашей страны и памяти людей такие значимые события, как освобождение Москвы от польских интервентов и день Октябрьской революции, не сотрешь.

«Давайте вспомним, как праздновали. Праздновали в это время, то есть первую декаду осени. Как правило, это всегда было большим праздником, особенно на протяжении последних ста с лишним лет, будь то юбилей, годы, связанные с Октябрьской революцией, или будь то события, связанные с отмечанием Дня народного единства, Дня освобождения Москвы от иноземцев в годы Смутного времени. Мне думается, что важен сам момент того, что в истории страны эти даты были зафиксированы. Эти даты были важными для государства, важными для создания, строительства российской истории, российской традиции, российской культуры. Можно рассуждать, что лучше или что хуже, это просто праздник или это некий день, который каждый отмечает, как День народного единства. Я думаю, что и то, и другое нельзя отметать ни в коем случае, как и то, что появилось за последние десятилетия. В то же время мы должны понимать, что попытки каким-то образом полностью переписать историю и отменить праздники, которые появлялись на протяжении многих столетий, особенно в эпоху Смутного времени, тоже достаточно сложно».

Главный режиссер Дома офицеров, депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева сообщила, что она уже много лет подряд отмечает День народного единства и не согласна с тем, что люди не придают ему особого значения. Анна Дмитриева рассказала, что Дом офицеров старается поддерживать в псковичах дух народного единства.

«Я думаю, что это всё-таки праздник, потому что для людей моего возраста, старшего поколения, даже чуть младшего, где-то после 35-ти лет, это значимый праздник. Для наших бабушек и дедушек, которые, слава Богу, еще живут, для них, конечно, 7 ноября — духовный праздник. Для молодежи, может быть, это и выходной, но у нас прекрасная молодежь, которая тоже активно принимает участие в наших мероприятиях, не только в роли участников творческих коллективов, но и как зрители, волонтеры. Еще работая в Городском культурном центре, мы проводили, одни из первых, Дни национальной кухни и праздники с нашими прекрасными псковскими диаспорами. Собственно, что мы и продолжаем делать в Доме офицеров: каждый год у нас разные праздники. В прошлом году «Единою семьей мы победим» назывался наш праздник, мы говорили о героях нашей дивизии разных национальностей. Мы говорим о семьях, о национальном творчестве. У нас много диаспор, с ними мы активно работаем. У нас есть проект «Человек мира» с диаспорами, где мы творчески рассказываем о замечательных людях разных национальностей. О Муслиме Магомаеве, о Расуле Гамзатове. 15 ноября будем рассказывать в рамках этого проекта об отце и сыне Дунаевских в честь их юбилея. Я считаю, что всё зависит от человека, от воспитания. У нас и в городе, и в городской культуре делается все для того, чтобы сделать эти дни значимыми. Во-первых, это очень мощный исторический бэкграунд: эта история с Мининым, с Пожарским, соединением огромного нашего народа. Единое государство против общего врага».

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов считает, что в обществе праздник устоялся и людям нужен, а в том, что этот день сделали государственным выходным, он ничего плохого не видит. По мнению Игоря Иванова, для того, чтобы День народного единства был действительно народным, нужно больше говорить про единение и вспоминать о наших корнях.

«На наш взгляд, День народного единства — это уже устоявшийся праздник в России. Очень хорошо, что это выходной день. Во-первых, это повод еще раз вернуться к истокам, к истории, в связи с чем и введен праздник День народного единства. Всё-таки это единение, в тот период — борьба со смутой, с иноземцами, когда весь народ смог сплотиться, выстоять, сохранить свою идентичность для того, чтобы дальше идти вперед. Сейчас можно очень много аналогий проводить по этому поводу. Если говорить по-простому, выходной день — почему нет? Конечно, да. Тем более профсоюзы вообще в целом выступают за сокращение рабочей недели, за четырехдневку».

По мнению заместителя председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яны Ивановой, 4 ноября мало кому понятный праздник. Она считает, что за годы его существования не сложилось традиций, не появилось очевидное для всех его смысловое наполнение.

«Безусловно, в истории России множество дат, когда люди проявляли героизм, защищая своё государство. Мне лично близко понимание, что День народного единства — это день гражданского общества, когда люди почувствовали ответственность за страну и государство, начали участвовать в политике и выбрали, как в 1612 году, законную власть на легитимных выборах. Но само по себе учреждение праздника совсем не означает, что люди его примут, присвоят, включат в свою жизнь. Для того, чтобы праздник стал праздником, его повод должен быть понятен каждому. В наших условиях, когда общество атомизировано, когда существует огромный разрыв между богатыми и бедными, формулировка «народное единство» выглядит по меньшей мере странной. Наверное, при всей трагичности тех событий, отмечание дня Октябрьской революции, преемником которого через время стал День народного единства, было понятно жителям СССР. Также выглядит логичным стремление в 90-х годах руководства России изменить общий фон праздника, убрав противостояние разных частей российского общества, которое транслировало слово «революция». Появился День согласия и примирения. Здесь можно было бы продолжить работу с людьми. Доносить смыслы, чтить погибших, работать над тем, чтобы граждане своей страны действительно жили в согласии и примирении, остановились на том, что сменили название. Но и это важно. Дальнейшее естественное течение событий, думаю, просто сделало бы этот день дополнительным выходным. Так и происходит с Днем народного единства».

Помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов не согласен с тем, что люди не воспринимают День народного единства как праздник. Наоборот, он убежден в том, что в нынешние непростые времена наш народ должен объединиться.

«Я бы, наоборот, сказал, что сегодня этот праздник приобретает особое значение с учетом имеющейся обстановки. Вопрос возник по поводу того, чтобы сместить седьмое на четвёртое, заменить праздник. Хотя, будем говорить, повод был значительный, всё-таки это второе, фактически второе, так сказать, движение было наших людей, чтобы освободить Москву от поляков. Первый раз неудачный был, а потом уже второй раз. 4 ноября Кремль-то не взяли, а только осада была. Смоленск еще сто лет был под поляками. А праздник сегодня, об этом больше говорят везде, фактически единство сегодня у патриотически настроенных людей, оно значительно требовательнее и насущнее. Праздник становится всё важнее. Праздник приобрёл уже новое звучание».

Руководитель военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах сообщил, что в его окружении все знают о том, что такое День народного единства, и для них это действительно праздник.

«Наши ребята, знаю, относятся к этому неравнодушно, с пониманием, про педагогов и говорить нечего. Всем открытки послали, всех поздравили. Готовы за Родину, за единство — превыше всего. Все, с кем я разговариваю, абсолютно нормальные, адекватные люди, понимающие нужность и необходимость этого праздника».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Некоторые уверены, что общество не понимает смыслового наполнения праздника День народного единства. Но большая часть экспертов считают, что за последние годы наметилась позитивная тенденция — люди все больше интересуются истоками праздника и, может быть, без размаха, но все же его отмечают его в той или иной форме.

Александра Братчикова