Спорт

Пскович-инвалид стал чемпионом России по спортивному ориентированию

Пскович Эдуард Огинский стал чемпионом России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Чемпионат прошел в Липецке. На счету псковичей с ограниченными возможностями здоровья Эдуарда Огинского, Марины Борисенковой и Валерия Иванова «золото», два «серебра» в индивидуальных зачетах и «бронза» в командной эстафете.



Многократный чемпион России, мастер спорта Эдуард Огинский выиграл золотую медаль в классической программе и «серебро» в спринте. Среди женщин в классике второй к финишу пришла Марина Борисенкова. Втроем псковские спортсмены в смешанной эстафете заняли третью строчку после команд Москвы и Нижнего Новгорода.

«Это было сложное соревнование, - отметил Эдуард Огинский. - По сути, на него мы ехали после затяжной паузы в календаре. Тяжело было и потому, что весной и летом в активный период мы вынуждены были соблюдать все санитарные меры и отказаться от тренировок. Единственное, что хоть как-то спасало, - онлайн-старты, ставшие популярными во время пандемии».

Всего в соревновании приняли участие 60 спортсменов из 10 регионов, разыгрывались 5 комплектов наград.

Псковичи надеются, что в октябре в Пскове пройдет Кубок России по спортивному ориентированию, добавили в пресс-службе. В следующем году ожидается поездка на чемпионат Европы в Финляндии и чемпионат мира в Польше. Тренирует ориентировщиков Александр Борисов.