Спорт

Псковские самбисты завоевали медали на турнире в Смоленской области

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на турнире по самбо, посвященном выводу войск из Афганистана. Мероприятие прошло в городе Сафоново Смоленской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

В состязаниях приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество- Псковская область». Им удалось получить четыре награды.

Второе место в весовой категории до 46 кг занял Даниил Кадочников. Третьи места получили Егор Пушаков (до 38 кг), Илья Масолов (до 42 кг) и Евгений Ткачев (до 46 кг). Тренирует борцов А. Симонов.