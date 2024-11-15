На восстановление памятников культуры можно будет получить льготный кредит

Премьер-министр напомнил о словах президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о значимости сохранения объектов культурного наследия и его поручении подготовить соответствующую программу. "Это такое зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений", - отметил председатель правительства. По словам главы кабмина, пилотный вариант программы по сохранению объектов культурного наследия запущен в восьми регионах: в Забайкальском крае, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. «На эти цели планируем выделить из бюджета до 2030 года свыше 50 млрд рублей», - уточнил Мишустин.

Как сообщается в Telegram-канале кабинета министров, «новые меры поддержки предпринимателей, готовых восстанавливать памятники культуры, войдут в программу по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия РФ».

На сайте кабмина говорится, что Мишустин подписал распоряжение о направлении первого транша для льготного кредитования. После восстановления исторических зданий инвесторы смогут стать их правообладателями при условии соблюдения обязанностей по сохранению объектов культурного наследия. Правила субсидирования новой программы будут сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Сейчас в России насчитывается более 156 тыс. объектов культурного наследия, из которых более 27 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии, пишет ТАСС.