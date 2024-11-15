Общество

Фрагменты советского штурмовика Ил-2 обнаружили в Гдовском районе

Фрагменты советского штурмовика Ил-2 обнаружили поисковики в ходе экспедиции на территории Гдовского района. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Неизвестный солдат» в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: поисковый отряд «Неизвестный солдат»

Предположительно, самолет в 1944 году совершил в этих местах вынужденную посадку и принадлежал 281-й штурмовой авиационной Новгородской Краснознаменной дивизии.

«В результате совместных поисковых мероприятий нашего отряда и поискового отряда "Обелиск" города Пскова в лесном массиве недалеко от деревни Кярово были обнаружены фрагменты самолета Ил-2, который совершил вынужденную посадку, предположительно, в марте 1944 года, - отмечается в сообщении.

Отряд поисковиков уже приступил к эвакуации фрагментов самолета. В настоящее время также ведется работа по установлению судьбы экипажа.

«Мы надеемся из фрагментов нескольких самолетов собрать самолет Ил-2 для последующей его установки на территории мемориального комплекса "Роща памяти". Самолеты 281-й штурмовой авиационной дивизии вылетали на боевые задания в марте 1944 года именно с аэродрома Смуравьево (ныне Верхоляне)», - добавили поисковики.