Общество

Участник Дубайского оперного бала из Пскова встретил Оксану Федорову

Участник Дубайского оперного бала из Пскова Роман Москвин на генеральной репетиции встретился с заслуженной артисткой России, Мисс Вселенная, уроженкой Пскова Оксаной Фёдоровой. Она была приглашена на мероприятие в качестве ведущей, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фотографии: официальный Telegram-канал правительства Псковской области

Роман Москвин поделился впечатлениями и отметил, что был поражен масштабом события, где культура разных народов сплелась в единое целое.

В Дубае состоялся международный бизнес-форум «Мир возможностей». Завершающим событием форума стал III Дубайский оперный бал, объединяющий культуры и традиции Востока и Запада, а также международное молодежное сообщество.

Псковский регион на III Дубайском оперном балу представил Роман Москвин — студент Псковского медицинского колледжа, который учится по направлению «Лечебное дело».