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В отношении преступницы, сбывавшей наркотики на территории Псковской области, возбуждены уголовные дела

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в Псковский городской суд направлено уголовное дело по обвинению гражданки в противоправных деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

В результате проведенного расследования установлено, что в июле 2017 года неизвестное лицо для получения финансовой выгоды создало и возглавило преступное сообщество в форме структурированной организованной группы в целях сбыта наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен, путем их продажи через закладки с использованием специального сайта в Интернете, а также автоматизированных аккаунтов одного из мессенджеров и электронных платежных систем для приема платежей от покупателей при проведении сделок.

По версии следствия, в июле 2017 года, находясь в Пскове, обвиняемая вошла в состав преступного сообщества, участником которого являлась до 21 ноября 2017 года, то есть до момента ее задержания сотрудниками УМВД России по Псковской области. При этом фигурантка выполняла обязанности «помощника оператора» и «граффитчика».

Действуя в составе преступного сообщества, она совершила на территории областного центра ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. В ходе следствия изъяты наркотическое средство общей массой 1,713 грамма и психотропное вещество амфетамин массой 0,400 граммов.

В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений - «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.