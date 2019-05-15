Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
выбираем текстильные тапочки
производство пэт-гранул от и до
Титан Моглинского разлома
Чтоб сказку сделать болью?
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 15.05.2019 10:240 Псковский военнослужащий, по вине которого подчиненный выпрыгнул из окна и сломал ногу, получил штраф 20 тыс. рублей 04.06.2019 10:550 Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании 04.06.2019 10:190 В Пустошкинском районе поджог стал причиной пожара в жилом доме, есть пострадавшие 04.06.2019 10:040 Выявлены нарушения в команде ведомственной охраны железной дороги в Великих Луках  04.06.2019 09:580 В Великих Луках с территории завода украли чугунные плиты 04.06.2019 09:360 Прекращена авиационная деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе
 
 
 
Самое популярное 03.06.2019 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове 01.06.2019 13:5810 Фотофакт: В Пскове на праздновании 75-летия 334-го авиаполка смешались в кучу кони, люди, все ругаются 03.06.2019 12:296 Псковичей ждет аномальная жара 01.06.2019 16:308 В Пскове на празднике 75-летия 334-го авиаполка состоялся воздушный парад. ФОТО 02.06.2019 05:153 Машина с псковскими номерами влетела в скопление людей на перекрестке в Петербурге. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании

04.06.2019 10:55|ПсковКомментариев: 0

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в хищении более двух миллионов рублей, принадлежащих управляющей компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что в течение трех лет 46-летняя псковичка, являясь бухгалтером управляющей организации в областном центре, путем злоупотребления доверием директора необоснованно перечисляла денежные средства в адрес физических и юридических лиц, не состоявших в гражданско-правовых взаимоотношениях с данной компанией. Тем самым, она совершала хищения денег, поступавших от жильцов дома за предоставленные им услуги ЖКХ.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации,

Для возмещения причиненного ущерба на личное имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 1136 человек
04.06.2019, 11:230 Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки» 04.06.2019, 10:550 Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании 04.06.2019, 10:470 У Росреестра появились сайты-двойники 04.06.2019, 10:470 Фотофакт: Пьяная автолюбительница влетела в грузовик у псковского отделения полиции
04.06.2019, 10:370 Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева станет гостем программы «Эхономика» 04.06.2019, 10:324 Эксперт: Псков является примером в плане взаимодействия с ассоциацией «Здоровые города» 04.06.2019, 10:253 Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью? 04.06.2019, 10:190 В Пустошкинском районе поджог стал причиной пожара в жилом доме, есть пострадавшие
04.06.2019, 10:170 Молодой человек погиб в ДТП в Опочецком районе 04.06.2019, 10:040 Выявлены нарушения в команде ведомственной охраны железной дороги в Великих Луках  04.06.2019, 10:030 Разработаны два варианта российских электронных паспортов 04.06.2019, 09:580 В Великих Луках с территории завода украли чугунные плиты
04.06.2019, 09:550 До 30 градусов ожидается в Петербурге в дни ПМЭФ 04.06.2019, 09:510 Дорожники приступают к капитальному ремонту водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области 04.06.2019, 09:440 В Гдовском районе ресурсоснабжающая организация указывала в квитанциях сумму за еще не оказанные услуги отопления 04.06.2019, 09:360 Прекращена авиационная деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе
04.06.2019, 09:260 Инфляция в СЗФО снижается второй месяц подряд 04.06.2019, 09:220 Оформить и оплатить посылку можно в приложении Почты России 04.06.2019, 09:141 Роспотребнадзор нашел в чае плесень и бактерии 04.06.2019, 09:020 Какие продукты можно купить в июне со скидкой, рассказали в магазинах «Деревня Соловьи»
04.06.2019, 08:530 Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ 04.06.2019, 08:410 Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам 04.06.2019, 08:360 Мемы, связанные с именем Пушкина, представят в Петербурге 04.06.2019, 08:230 Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
04.06.2019, 08:160 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия? 04.06.2019, 08:001 Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами 04.06.2019, 07:550 ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО 03.06.2019, 22:500 WADA похвалило РУСАДА
03.06.2019, 21:480 Названы российские курорты с самым дешевым жильем 03.06.2019, 21:291 Альбом с видами осеннего Пушкиногорья вышел в свет в Белоруссии 03.06.2019, 21:1710 Студентов без педагогического образования могут допустить к работе в школе 03.06.2019, 21:0111 Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался от толпы незнакомцев
03.06.2019, 20:361 Администрация Пскова объявила аукцион на строительство детского сада в Овсище 03.06.2019, 20:192 Гражданин Бангладеш задержан при попытке попасть из России в Эстонию вплавь 03.06.2019, 20:030 Как избежать пожара, рассказали жителям Острова 03.06.2019, 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове
03.06.2019, 19:180 ВЦИОМ: Более трети россиян хотели бы пройти отбор в космонавты 03.06.2019, 19:010 Жажда выпить заставила великолучанина совершить кражу 03.06.2019, 18:430 Конкурс детского рисунка на асфальте прошел в Великих Луках 03.06.2019, 18:310 «Вот оно какое, наше лето…»
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 18:200 Команда из Палкинской школы приняла участие в соревнованиях по робототехнике в Минске 03.06.2019, 18:082 Псковский Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами 03.06.2019, 17:590 Псковичей ждет жаркий вторник без осадков
03.06.2019, 17:500 Команда псковских и рязанских курсантов стала бронзовым призером чемпионата по мини-футболу среди вузов ФСИН России 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:431 На конкурс музыки для Гимна Псковской области поступило 17 заявок 03.06.2019, 17:411 Две машины, осуществлявшие незаконный ввоз яблок, задержаны в Псковской области, продукция уничтожена
03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:300 Полиция Австралии пересаживается на электромобили 03.06.2019, 17:301 Михаил Ведерников выяснит причину невозможности псковских театров пробиться к зрителям из детских садов и школ 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 17:110 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Столбушинский продукт» 03.06.2019, 17:020 Великолукский театр увеличил доходы от своих постановок в два раза 03.06.2019, 17:010 Оркестр Северо-Западного округа войск Росгвардии принимает участие в фестивале «Мелодия на страже» 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:510 Псковский Молодежный центр выиграл президентский грант на проведение фестиваля «Кукарача» 03.06.2019, 16:490 «Единая Россия» начала предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:460 В детском саду «Росинка» великолукского Переслегино состоялось мероприятие социального профсоюзного проекта по театрализованной деятельности
03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:300 Под видом косметики в Псковскую область пытались ввезти свежие яблоки и овсяные хлопья 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:101 Сбербанк поддержит проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
03.06.2019, 16:071 Яхт-клуб и веревочный парк планируют развивать на базе отдыха «Волынь» в Куньинском районе 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев 03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 15:431 Назван самый успешный регион России
03.06.2019, 15:422 В Усвятском районе пограничники задержали «Мерседес-Бенц» с 14 гражданами Украины 03.06.2019, 15:280 Школьники города узнают о цифровой экономике в лагере труда и отдыха ПсковГУ 03.06.2019, 15:150 Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России 03.06.2019, 15:100 Псковские спортсмены завоевали призовые места на международных соревнованиях по гребному спорту
03.06.2019, 15:090 Инвестиционная комиссия одобрила проект по строительству молочной фермы в Новосокольническом районе 03.06.2019, 15:050 В великолукской детской больнице прошел мастер-класс по лепке 03.06.2019, 15:043 Александр Котов внес в Собрание законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов 03.06.2019, 14:500 В акции «Безграничное чтение» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.