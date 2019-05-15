Происшествия

Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой в хищении более двух миллионов рублей, принадлежащих управляющей компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что в течение трех лет 46-летняя псковичка, являясь бухгалтером управляющей организации в областном центре, путем злоупотребления доверием директора необоснованно перечисляла денежные средства в адрес физических и юридических лиц, не состоявших в гражданско-правовых взаимоотношениях с данной компанией. Тем самым, она совершала хищения денег, поступавших от жильцов дома за предоставленные им услуги ЖКХ.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации,

Для возмещения причиненного ущерба на личное имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.