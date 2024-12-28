Общество

Дед Мороз рассказал, что делает летом

Московский Дед Мороз сообщил, что летом у него много дел - он читает письма, гуляет по лесу и варит варенье.

«Дел у меня много. Во-первых, писем приходит много, все их надо прочитать, обработать. Есть возможность погулять по лесу, съездить к друзьям, покататься на лодочках, у нас в Кузьминских прудах ой какая лодочная станция! Вот такая! Приглашаю всех», - рассказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, что он делал летом.

Собеседник добавил, что также любит варить варенье, пишет РИА Новости.

«Часто задают такой вопрос: какое дедушка любит варенье? Не все догадываются. А я, ладно, скажу, так и быть. Я люблю самое главное - вкусное, а уже потом смотрю на разные предпочтения тех или иных продуктов», - сказал Дед Мороз.