Происшествия

Жителя Псковского района будут судить за кражу оборудования из мастерской

Заместитель прокурора Псковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Псковского района, который совершил преступление, предусмотренное пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре, санкция этой части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5лет.

Установлено, что в ночное время в середине августа 2019 года этот ранее судимый гражданин, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, руками продавил лист поликарбоната в стене мастерской СХПК «Загорье» в деревне Лопатово.

Источник: pixabay.com

«Через образовавшийся проем злоумышленник проник внутрь данного помещения, откуда похитил различное имущество: набор инструментов, угловую шлифовальную машину, сварочный инвертор ключ-трещотку. С прилегающей к мастерской территории похитил пластмассовую канистру и 20 литров дизельного топлива на общую сумму 19 430 рублей», - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве добавили, в ходе расследования уголовного дела злоумышленник в полном объеме возместил ущерб от преступления. Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.