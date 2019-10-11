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В Пскове отца-должника по алиментам приговорили к 100 часам обязательных работ

Должнику по алиментным обязательствам в Пскове по решению мирового судьи назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Об этом сообщается на сайте УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением мирового судьи отец-должник обязан был выплачивать алименты на содержание своего ребёнка в размере 1/4 от всех видов заработка.

Однако он на протяжении долгого периода времени нигде официально не работал и не исполнял решение суда. В то время, как задолженность по исполнительному производству достигла уже свыше 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району, алиментных платежей от должника не поступало.

В связи с этим, отец-алиментщик был принудительно доставлен в отдел, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд, рассмотрев протокол, вынес решение - назначить должнику административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Теперь, если должник продолжит уклоняться от уплаты алиментных платежей, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.