Происшествия

Жительница Псковского района получила 3 года условно за удар ножом в живот знакомой

В Псковском районе 48-летнюю местную жительницу приговорили к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета, такое наказание соответствует пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия).

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«По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, назначил подсудимой наказание виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что смягчающими обстоятельствами послужили полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение морального вреда.

Установлено, что в середине июля 2019 года, ночью злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в деревне Тямша. Там в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений женщина взяла из кухонного ящика нож и нанесла им удар потерпевшей, в область живота.