Происшествия

В Опочецком районе полицейские остановили нетрезвую автоледи на «Волге»

В деревне Ястребово Опочецкого района дорожные полицейские остановили автомобиль «ГАЗ-31105» («Волга»). За рулем была 34-летняя нетрезвая местная жительница. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обнаружить нарушительницу удалось днем 24 октября.

«По данным фактам проводятся проверки», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вечером 23 октября в Опочке - у дома по улице Коммунальной - стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый гражданин 1988 года рождения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.