Происшествия

В Псковском районе мужчина подозревается в изнасиловании супруги и наркопреступлении

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст.131 (изнасилование) УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 28 октября 2019 года в одном из населенных пунктов в Псковском районе между потерпевшей и обвиняемым произошел конфликт на почве употребления последним наркотиков, в ходе которого мужчина причинил супруге телесные повреждения, после чего изнасиловал ее.

Кроме того, в тот же день в ходе первоначальных следственных действий на приусадебном участке обвиняемого изъято наркотическое средство в крупном размере, которое он самостоятельно выращивал и собирал в течение года.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении двух тяжких преступлений. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.