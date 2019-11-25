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Группа великолукских преподавателей подозревается в получении взяток на сумму 105 тысяч рублей

Прокуратура Великих Лук провела проверку в отношении возбуждения уголовного дела по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, установлено, что замдекана факультета одного из вузов, сговорившись с другими сотрудниками, с мая 2016 года по май 2019 года получил от студентки взятку в размере 105 тысяч рублей.

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«Взятка предназначалась для того, чтобы в зачетную книжку студентки поставили положительные экзаменационные оценки за семестры. Причем без процедуры приема экзаменов, зачетов и проверки теоретических знаний», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что следственный отдел Великим Лукам следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Прокурор Великих Лук признал решение следственного органа о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным. Санкция части 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Прокуратура города взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.