Происшествия

Псковские полицейские установили подозреваемых в краже бензотриммеров, аккумулятора и продуктов

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении хищений имущества на территории региона. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Великих Луках, ночью 29 ноября, из коридора на первом этаже общежития по улице Малышева свободным доступом были похищены одежда, обувь и продукты.

Источник: pixabay.com

«Причиненный ущерб устанавливается. В этом противоправном деянии подозревается безработный, ранее судимый за кражи 23-летний житель поселка Кунья. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Проводится проверка», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в поселке Бежаницы из гаража у дома по Березовому переулку через незапертую дверь совершена кража бензопилы, двух бензотриммеров, велосипеда и других вещей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в хищении. Это - безработный местный житель, 1981 года рождения. В ходе обысков похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в ночь на 3 декабря с автомобиля КАМАЗ, стоявшего у дома по улице Вокзальной в селе Новоселье Струго-Красненского района, неизвестными был снят и похищен аккумулятор. Ущерб превысил 9 тысяч рублей. Полицией установлен подозреваемый в совершении данной кражи. Им оказался молодой человек, 2003 года рождения, проживающий в Струго-Красненском районе. Он дал признательные показания. Похищенный аккумулятор обнаружен и изъят. Ведется следствие.

Из помещения сыроварни в деревне Соколово Печорского района путем взлома запоров двери совершена кража 10 килограммов сыра и 2,5 килограмма сметаны. Причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемой в краже. Это - безработная жительница Псковского района, 1980 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.