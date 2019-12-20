Происшествия

В Порховском районе пенсионерка не закрыла дверь квартиры и лишилась больше 12 тысяч рублей

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в Локнянском, Порховском и Псковском районах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в период с 30 ноября по 14 декабря текущего года, из сарая у дома в деревне Федоровское Локнянского района совершена кража одиннадцати металлических столбов для забора.

«В этом противоправном деянии подозревается не работающий местный житель, 1963 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Проводится проверка», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в деревне Полоное Порховского района местная жительница 1939 года рождения сообщила в полицию, что утром 16 декабря у нее из комода в квартире дома по улице Аудрини через незапертую входную дверь совершена кража более 12 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного хищения. Это - ранее неоднократно судимый 27-летний житель деревни Полоное. Часть похищенных денег изъята. Возбуждено уголовное дело.

А в деревне Торошино Псковского района у мужчины 1966 года рождения - в период с ноября по декабрь текущего года - с территории у дома по улице Партизанской свободным доступом похищены два аккумулятора, два велосипеда, бетономешалка и другое имущество. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозреваются двое молодых людей, 2001 и 2002 годов рождения, которые проживают в деревне Торошино. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.