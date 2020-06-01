Происшествия

За неуплату пятимиллионной задолженности приставы арестовали 15 автомобилей псковича

Судебные приставы арестовали движимое имущество жителя Псковского района за неуплату пятимиллионной задолженности.

В отделении судебных приставов Псковского района на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина, который исполнять свои финансовые обязательства не торопится. Задолженность по исполнительному производству составляет свыше 5 миллионов рублей.

В целях побуждения должника к оплате задолженности судебным приставом был вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, а так же вынесено постановление о временном ограничении на право выезда должника за пределы Российской Федерации.

Так как было установлено, что в собственности у должника имеется движимое имущество, судебный пристав выехал по адресу местонахождения автотранспорта и арестовал его. Под арест попало 15 автомобилей марок - КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ, Урал, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, автотранспорт будет реализован на торгах. Полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения имеющихся у должника долгов.