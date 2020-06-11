Происшествия

Пару из Куньи осудили за кражу стиральной машины

Жители Куньинского района признаны виновными в совершении кражи стиральной машины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 1 апреля 2020 года около 13.30 мужчина и женщина на улице вблизи одного из домов в поселке Кунья решили украсть стиральную машину из квартиры. Для этого через окно они незаконно проникли на веранду.

Отключив сливной шланг от водопровода, парочка скрылась с места преступления со стиральной машиной стоимостью 3500 рублей. Похищенную машинку они установили у себя дома и стали использовать по назначению.

Таким образом, местные жители п. Кунья, совершили преступление, предусмотренное ч.3 п. «а» ст. 158 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание мужчине в виде 1 года 06 месяцев лишения свободы, с учетом ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 06 месяцев, а женщине в виде 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.