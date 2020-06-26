Происшествия

В Пскове пенсионер подозревается в убийстве супруги лопатой

Тело 78-летней женщины с множественными ушибленными ранами головы обнаружено во дворе частного дома в городе Пскове. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен супруг потерпевшей, который накануне вечером в ходе ссоры нанес ей множество ударов лопатой в область головы. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, заключили в ведомстве.