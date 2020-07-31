Происшествия

Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу

Женщины, пропавшие в куньинском лесу, - знакомые, которые ушли за грибами позавчера, 29 июля, около 9.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 июля в полицию об исчезновении женщин сообщил житель деревни.

Сначала женщины звонили по мобильным телефонам знакомым и сообщали, что не могут найти выход из леса, последний звонок от них поступил 30 июля около 8.00. Они успели сообщить, что у них разряжаются аккумуляторы телефонов.

На данный момент полиция прочесывает лесной массив вместе с МЧС, также присоединились местные жители и охотники. Пока результатов поиска нет - лес труднопроходимый и глухой. Применялась служебно-розыскная собака, но из-за погодных условий (шли дожди) след взять не удалось, добавили в ведомстве.