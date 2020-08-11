Происшествия

Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии строгого режима за угон двух автомобилей

Жителя Куньинского района будут судить за угон автомобилей. Районной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в его отношении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В суде установлено, что 3 января 2020 года, около 2 часов ночи, обвиняемый решил завладеть чужим автомобилем, припаркованным на улице Нелидовской в Великих Луках. Таким образом он решил доехать до Куньинского района. Мужчина подошел к автомобилю и через незапертую дверь проник в салон. После чего соединил провода контактной группы замка зажигания на рулевой колонке, завел двигатель и совершил угон.

Он же, 10 апреля 2020 года около 3 часов ночи угнал автомобиль, припаркованный возле гаража, расположенного в деревне Ущицы Куньинского района. В автотранспортное средство он злоумышленник проник опять же через незапертую водительскую дверь. В салоне автомобиля он опять же соединил провода контактной группы замка зажигания на рулевой колонке, завел двигатель и выехал с территории населенного пункта.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.