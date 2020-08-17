Происшествия

2,5 года условно получил житель Псковской области за самодельные патроны

Житель Псковской области незаконно занимался самодельным изготовлением патронов для гладкоствольного огнестрельного оружия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района, поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и незаконное изготовление боеприпасов).

Установлено, что мужчина с конца апреля 2019 г. по 16 апреля 2020 г. незаконно хранил в жилой комнате дома промышленно изготовленный бездымный порох общим весом 39 грамм в двух металлических банках и промышленно изготовленный дымный порох весом 285 грамм в картонной коробке. Также в начале июня 2019 г., не имея соответствующего разрешения, незаконно, самодельным способом, используя ранее приобретенные порох, пустые гильзы, пыжи, свертки бумаги, дробь, пули и картечь, изготовил с целью дальнейшего использования 19 патронов 16 калибра, которые, согласно заключению эксперта, являются боеприпасами, изготовленными самодельным способом и пригодными для стрельбы из гладкоствольного огнестрельного оружия.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч.1 ст. 223 УК РФ. Он подвергнут наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком 1 год, в течение которого он должен доказать исправление своим поведением.