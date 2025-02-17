Общество

81-ю годовщину со дня освобождения празднует Плюсский район

Плюсский район 18 февраля празднует 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: газета «Плюсский край»

Плюсса была занята немцами в июле 1941 года. Бои у поселка на семь дней задержали фашистские войска, прорывавшиеся к Ленинграду. Район освободили 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Это позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить немецкое командование возможности маневрировать войсками.

За годы оккупации в районе была уничтожена вся социальная инфраструктура и более 3,5 тысячи жилых домов. На плюсской земле погибли и захоронены в братских могилах воины более чем из ста городов и областей СССР. На фронтах погибли и пропали без вести более трёх тысяч жителей района. Тысячи воинов и партизан награждены орденами и медалями, а восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза.