Происшествия

Молодой человек обокрал дом своей тети в Куньинском районе

Молодой человек обокрал дом своей тети в деревне Пухново Куньинского района и получил условное лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

15 мая около 16.00 злоумышленник открыл незапертые форточки оконной рамы квартиры, расположенной в многоквартирном доме на первом этаже, и пролез внутрь. Затем молодой человек взял с полки ключ, открыл им дверцу шкафу и из кармана висевшей там куртки украл 1500 рублей. Со стола в той же комнате он забрал пачку сигарет стоимостью 50 рублей.

Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, а также один раз в месяц являться для регистрации в указанный специализированный орган.