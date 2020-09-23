Происшествия

Жителя Куньи будут судить за кражу спиртного из «Пятерочки»

Житель Куньи предстанет перед судом за кражу девяти бутылок алкоголя из магазина «Пятерочка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 16 августа около 02.10 молодой человек руками надавил на раму окна магазина, в результате чего она открылась, и пролез внутрь торгового помещения. Злоумышленник похитил спиртное на общую сумму 5583 рубля.

Ему предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.