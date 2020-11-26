Происшествия

За кражу велосипеда жительнице Красногородска грозит до 2 лет лишения свободы

В Красногородском районе местная жительница украла велосипед. Районная прокуратура возбудила в ее отношении уголовное дело.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе доследственной проверки установлено, что женщина была неоднократно судима. Непристегнутый велосипед она украла возле магазина в Красногородске. Хозяйка, обнаружив пропажу, вызвала сотрудников полиции.

Преступница была установлена, дала признательные показания, велосипед

обнаружен у нее в сарае и возвращен владельцу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.