Происшествия

Молодой человек из Дедовичского района украл деньги с карты матери своего друга

Молодой человек из Дедовичского района украл деньги с банковской карты матери своего приятеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, молодой человек взял у матери сотовый телефон и вместе со своим знакомым отправился в Псков. Там его спутник незаметно воспользовался чужим телефоном. С помощью мобильного приложения он снял с банковской карты матери своего друга более 90 тысяч рублей. А затем вернул мобильный телефон ничего не подозревавшему товарищу.

Вскоре женщина обнаружила, что с ее карты 8 января произошло несанкционированное списание крупной денежной суммы. Она сообщила о произошедшем в МО МВД России «Дедовичский». Полицейские провели необходимые мероприятия и установили подозреваемого – жителя поселка Дедовичи 2002 года рождения.

Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обыске у него изъяты 30 тысяч рублей. Остальные похищенные деньги фигурант, как он сам признался, успел потратить на собственные нужды. Ведется следствие.