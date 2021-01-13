Происшествия

Несоблюдение административного надзора обернулось для жителя Дедовичей лишением свободы

Жителя Дедовичей приговорили к лишению свободы за неоднократное несоблюдение административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

После освобождения из мест лишения свободы в отношении мужчины установили административный надзор. Так, ему запретили покидать жилище с 22.00 до 6.00, посещать места общественного питания, реализующие спиртное в розлив. К тому же его обязали являться на регистрацию в орган внутренних дел два раза в месяц. Затем его ждали в дедовичской полиции четыре раза в месяц, поскольку он нарушил порядок отбывания надзора.

Также злоумышленник совершил административные правонарушения (часть 1 статьи 19.24, статья 20.21 КоАП РФ).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев. А на основании части 4 статьи 74 УК РФ ему отменили условное осуждение - по совокупности приговоров мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Этот срок нарушитель проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.