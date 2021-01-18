Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Пскове

Двое мужчин погибли на пожаре в Пскове. Возгорание произошло на 9-м этаже дома по улице Инженерной, 25 в 6.17 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На место происшествия были направлены дежурные силы и средства гарнизона пожарной охраны города Пскова. В считанные минуты пожар был локализован, а затем потушен. Площадь горения составила 10 квадратных метров, сгорели постельные принадлежности и мебель.

Наиболее вероятной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем одного из погибших.

Статистика свидетельствует, что порядка 80% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. «Человеку свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его стороной, увы, это не всегда так», - отметили в ведомстве.