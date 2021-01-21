Происшествия

Самолет Москва - Псков пришлось развернуть и посадить во Внуково

Самолет, вылетевший поздно вечером 22 января из Москвы в Псков, из-за неблагоприятных погодных условий пришлось развернуть в воздухе после взлета и посадить обратно в столичном аэропорте Внуково. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, такое решение принял капитан самолета. В процессе полета выяснилось, что из-за влажной и ветреной погоды взлетно-посадочная полоса в Пскове покрылась гололедом и стала непригодна для посадки. Кроме того, повлиять на решение командира судна мог еще и сильный боковой ветер, при котором запрещено сажать самолет.

«Погода меняется сейчас довольно стремительно. Сейчас кажется, что все в порядке, а буквально за 10 минут может образоваться гололед. Такие переходы через ноль очень опасны для любого вида транспорта, как наземного, так и воздушного. Поэтому осторожность здесь не может быть излишней», - прокомментировал Борис Елкин.

Пассажирам пришлось вернуться в Москву и добираться до Пскова либо другими видами транспорта, например, поездом, либо ждать ближайшего авиарейса до областного центра, который запланирован на 24 января.

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Речь идет о несубсидируемом коммерческом рейсе, поэтому вопрос компенсации пассажирам за прерванный полет должна решать только авиакомпания.