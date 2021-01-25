Происшествия

Дедовичских грабителей-рецидивистов отправили в тюрьму на три года

Двух жителей Дедовичского района отправили в тюрьму за совершенный в прошлом году грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

3 мая 2020 года подсудимые подошли к жилому дому: один из них остался на улице для предупреждения об опасности, а второй вошел внутрь жилища, откуда вынес на улицу духовной шкаф, шиберные задвижки, рулевую колонку от автомобиля и простыню. Их заметили прохожие, которые потребовали прекратить преступные действия, но грабители скрылись, забрав похищенное имущество.

В январе Дедовичский районный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 161 УК РФ. Учитывая наличие рецидива и неотбытого наказания по предыдущему приговору, подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы. Один из них проведет в тюрьме 3 года 1 месяц, а второй - 3 года 3 месяца.