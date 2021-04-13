Происшествия

Пскович отомстил соседу за удар по голове и отправился в колонию на 3 года

Псковича привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение опасного вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе после употребления спиртного подсудимый спал в комнате общежития. Он проснулся от удара в голову и увидел выходящего из комнаты соседа и стоящую рядом сожительницу. Обвиняемый не стал выяснять, кто поднял на него руку, а взял нож и нанес соседу удар в грудную клетку.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.