Происшествия

Житель Дедовичского района нашел наркотики и получил условный срок

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

14 января мужчина обнаружил обнаружил тайник (закладку) с наркотическим средством – мефедроном массой 5,08 грамма в 80 метрах от ангара, расположенного возле одной из деревень Дедовичского района. Мужчина положил наркотик в свой левый кроссовок, тем самым приобрел его для личного употребления.

Наркотическое средство он хранил при себе до момента изъятия его сотрудниками полиции в ходе личного досмотра. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.