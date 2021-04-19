Происшествия

Новгородец лишился свободы за кражу велосипеда в Псковском районе

На 10 месяцев лишился свободы житель Новгородской области за кражу велосипеда в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Днем 13 октября в деревне Новая Гоголевка ранее судимый и неработающий 28-летний мужчина украл велосипед «Nakamura» стоимостью 7 тысяч рублей. Велосипед находился на приусадебном участке одного из домов.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также ряда смягчающих обстоятельств, таких как явка с повинной и возврат похищенного имущества, и наличия отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.