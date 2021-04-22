Происшествия

Пенсионер из Бежаницкого района наказан за продажу самогона

67-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за производство и сбыт самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С 22 по 27 ноября мужчина изготовил для сбыта домашний самогон. 27 ноября он продал самогон за 300 рублей человеку, выступающему в качестве потребителя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

В этот же день в квартире подсудимого сотрудники полиции изъяли оставшийся самогон, который предназначался для последующего сбыта. Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, приобретенная и изъятая жидкость не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию совершенного преступления. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.