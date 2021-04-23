Происшествия

Условный срок дали жителю Порховского района за кражу рельсов

Ранее судимого жителя Порховского района привлекли к уголовной ответственности за две кражи по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

17 и 20 июля подсудимый вступил в сговор с двумя мужчинами. Вместе они решили украсть отрезки старогодних рельсов, состоящих на балансе станции «Дно» как металлический лом. В отношении сообщников обвиняемого дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Из-за отсутствия транспортных средств, к преступлению привлекли других людей, которых вводили в заблуждение относительно принадлежности отрезков железнодорожных рельсов. Так, один мужчина предоставил свой автомобиль, а другие помогли грузить похищенное. Украв рельсы, мужчины причинили филиалу ОАО «РЖД» материальный ущерб на общую сумму более 19 000 рублей.

Суд признал жителя Порховского района виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.